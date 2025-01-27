Юрий Бурлака стал экспертом «Золотой Маски» сезона 2024-2025

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Секретариат СТД РФ утвердил состав экспертного совета Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» на сезон 2024-2025 гг.

В состав экспертного совета номинации «Музыкальный театр» вошёл Юрий Бурлака, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Фото: САТОБ