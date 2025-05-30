В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища

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2 июня в 18.30 – на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища. 6+



Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера» (1782г.)

Хореография - Винченцо Галеотти.

Постановка и новая хореографическая редакция Юрий Бурлака (2025 г.)

Сюжет балета разворачивается вокруг балетмейстера, который занят созданием нового спектакля. Он стремится к совершенству и строго следит за каждым движением своих танцоров. Однако его серьезный подход к работе сталкивается с вмешательством Купидона — бога любви, который решает внести свои коррективы в жизнь балетмейстера и его танцовщиц.



Во втором и третьем отделениях зрителям будет представлен дивертисмент номеров классической, современной и народной хореографии.



В Год Защитника Отечества номера классического балета посвящены артистке балета Эмилии Антоновне Григорьевой и памяти артиста балета, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Виталия Михайловича Григорьева. В зале будет присутствовать дочь артистов Елена Витальевна Терехова, преподаватель специальных дисциплин Самарского хореографического училища.



Вход на гала-концерт по пригласительным. Подробности в группе училища vk.com/samarabalet

Фото: минкульт СО