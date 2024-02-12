В самарском музее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»

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17 февраля (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Ее прочитает московский киновед, кинокритик, исследователь кино, член киноведческой артели 1895.io Максим Семенов. Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино».

Существует мнение, что долгое время кино было исключительно немое и черно-белое, а потом появился звук и все изменил. Насколько эта трактовка верна? Появление «звуковой фильмы» сильно повлияло на восприятие кино во всем мире. В СССР работы по созданию собственных систем звукового кино начались в 1926 году, а к 1934-му произошел полный переход советского кинопроизводства к звуковому кино. Эксперт расскажет про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с появлением речи на экранах. После лекции пройдет показ фильма «Окраина» (1933, 6+). Этот черно-белый советский художественный фильм режиссера Бориса Барнета снят по мотивам одноименной повести Константина Финна в жанре военной драмы.