В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование

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В Самарской области активно развивается культура и растет потребность в высококвалифицированных кадрах. Молодых специалистов ждут в музыкальных школах, театрах, филармониях и других учреждениях культуры.

В 2022 году два высших учебных заведения будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование - Поволжская академия образования и искусств и Самарский государственный институт культуры.

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (ранее Поволжский православный институт) планирует открыть консерваторский факультет и получить лицензию программ специалитета классического музыкального образования: «Искусство концертного исполнительства и музыкально-театральное искусство». Студенты Тольяттинской консерватории смогут продолжить свое обучение на консерваторском факультете. Это позволит городу сохранить профессиональные преподавательские кадры, а молодежи Тольятти - получать высшее образование, не покидая город.

Консерваторский факультет есть и в Самарском государственном институте культуры. В 2021 году при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Министерства культуры региона состоялся масштабный целевой прием на ряд музыкально-исполнительских направлений и специальностей. Выпускники будут работать в Самарском академическом театре оперы и балета, Самарской филармонии и в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.Милославова.

В 2022 году СГИК примет 58 студентов на бюджетные места на 9 музыкальных направлений, среди которых музыкально-инструментальное искусство, дирижирование, вокальное искусство и другие.