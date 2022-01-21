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В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование

21 января 2022 14:02
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В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование

В Самарской области активно развивается культура и растет потребность в высококвалифицированных кадрах. Молодых специалистов ждут в музыкальных школах, театрах, филармониях и других учреждениях культуры. 

В 2022 году два высших учебных заведения будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование - Поволжская академия образования и искусств и Самарский государственный институт культуры. 

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (ранее Поволжский православный институт) планирует открыть консерваторский факультет и получить лицензию программ специалитета классического музыкального  образования: «Искусство концертного исполнительства и музыкально-театральное искусство». Студенты Тольяттинской консерватории смогут продолжить свое обучение на консерваторском факультете. Это позволит городу сохранить профессиональные преподавательские кадры, а молодежи Тольятти - получать высшее образование, не покидая город.

Консерваторский факультет есть и в Самарском государственном институте культуры. В 2021 году при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Министерства культуры региона состоялся масштабный целевой прием на ряд музыкально-исполнительских направлений и специальностей.  Выпускники будут работать в Самарском академическом театре оперы и балета, Самарской филармонии и в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.Милославова. 

В 2022 году СГИК примет 58 студентов на бюджетные места на 9  музыкальных направлений, среди которых музыкально-инструментальное искусство, дирижирование, вокальное искусство и другие. 

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