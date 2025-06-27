В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»

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28 и 29 июня в 15.00 на Малой сцене Шостакович опера балета состоится премьера концертной программы «Ожидание».

«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души. Ольга Сергеевна – актриса и певица, чья жизнь наполнена ожиданием. Её Василий – инженер-ракетостроитель, чья профессия раз за разом уводит его вдаль. Их чувство, зародившееся в детстве, проходит через годы расставаний, но остаётся таким же трепетным и неизменным.

Режиссёр Марина Шапкина создала уникальное повествование, где опера, балет и драма переплетаются в единое полотно: «Я хотела показать, что ожидание – не пассивность, а ежедневный подвиг любви. Моя Ольга – не жертва, она архитектор своей судьбы. Каждая фотография в альбоме – осознанный выбор помнить и верить. Таривердиев и Рождественский показали ожидание как мгновение. Я же хочу показать его как целую жизнь».

Музыка Микаэла Таривердиева и поэзия Роберта Рождественского переносят зрителя в ключевые моменты жизни героев – от первой встречи до неожиданной развязки, которая заставит затаить дыхание.

Это не просто история о разлуке – это размышление о том, как ожидание становится ежедневным подвигом любви. Ольга не жертва обстоятельств, а женщина, осознанно выбирающая верность и память. Через музыкальную ткань Таривердиева, выразительную хореографию и видеоарт проекции зритель увидит, как время меняет всё, кроме настоящего чувства.

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