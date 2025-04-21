В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»

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25 апреля (пятница) в 18.30 пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Пространство фильма» (12+). Лекцию прочитает архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура» Академии строительства и архитектуры Самарского технического университета, соосновательница link.bureau и руководитель клуба молодых архитекторов «ДОМ:А» Рената Насыбуллина.

Что объединяет кино и архитектуру? По мнению исследователей, ответ на этот вопрос кроется в категориях пространства и времени.



Как архитекторы черпают вдохновение у кинорежиссеров? Как в свою очередь, режиссеры используют архитектурные приемы для создания эмоционального отклика у зрителя? Лекция будет построена на примерах из популярных фильмов и авторского кино – «Время развлечений» (1967, 12+), «Зеркало» (1975, 16+), «Бруталист» (2024, 16+) и других. Посетители узнают, как пространственный опыт, ритм, свет и цвет влияют на восприятие зрителя и формируют атмосферу всего фильма или отдельных сцен.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cITpxv