В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Архитектурное верю/не верю»

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10 октября (четверг) в 19.00 пройдет пешеходная экскурсия «Архитектурное верю/не верю» (12+). Ее проведет архитектор-реставратор, медиатор Любовь Ионова.

Прогулка создана по мотивам действующей в «Заварке» выставки «Было/Не было» (12+) и основана на известной игре «верю – не верю». Это экскурсия-игра, на которой участникам предстоит определить правдивые и ложные истории и факты о зданиях на улицах Самарской и Ярмарочной. В процессе игры будут раскрыты реальные истории домов, а в завершении посетителей ждет коллективное обсуждение, какие факты показались правдивыми и почему. Самый удачливый игрок получит особый подарок от Музея-галереи «Заварка».

Вход на мероприятие – 350 рублей.

11 октября (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Куратор проекта, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

13 октября (воскресенье) в 13.00 научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин проведет пешеходную экскурсию «По маршруту Вагана Каркарьяна» (12+).

В процессе прогулки экскурсанты узнают о жизни и деятельности Вагана Каркарьяна, а также увидят уникальные памятники деревянного зодчества, исследованием, популяризацией и защитой которых занимался известный самарский архитектор. Кроме того, на экскурсии будет затронута тема художественных работ Каркарьяна – участники узнают о процессе их создания и особенностях.

Вход на мероприятие – 250 рублей.