В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

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В воскресенье, 20 августа, на сцене театра «СамАрт» был дан старт IV Всероссийскому парафестивалю «Театр — территория равных возможностей». В течение трех дней зрители увидят 15 спектаклей-лауреатов с участием «особенных» артистов. Параллельно пройдет образовательная программа для руководителей инклюзивных театров.

Больше 250 участников из 26 регионов страны — на три дня Самара становится инклюзивной театральной столицей страны. На участие в IV Всероссийском парафестивале «Театр — территория равных возможностей» было подано 58 заявок, 19 из них — от коллективов из нашего региона. К слову, больше, чем в прошлом году. В финал прошли 15 постановок. Они будут показаны в фестивальные дни на сценах сценах театра «СамАрт» и МКТК «Дирижабль».

«Каждый человек талантлив по-своему. Очень важно создавать условия для тех, кто оказался в особой жизненной ситуации. Фестиваль «Театр — территория равных возможностей» показывает как много люди делают для того, чтобы заниматься творчеством и дарить тепло зрителям», — отмечает Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Феномен инклюзивного театра в современной культуре отмечает Андрей Афонин, председатель экспертного совета парафестиваля. Это направление помогает увидеть человека с особенностями в качестве сотворца культурных смыслов и новой эстетики:

«Когда мы видим на сцене человека с особенностями как красивого, продуктивного, ответственного члена большого культурного пласта, то зрители воспринимают его, в первую очередь, как артиста, а не инвалида. Они оценивают постановку как интересное произведение искусства. Более того, в хорошем, с профессиональной точки зрения, спектакле заменить актера с особенностями на условно "профессионального" без потери качества не всегда возможно. Именно участие актеров с особенностями дает тот уникальный зрительский опыт. Это одно из сильнейших воздействий, которое оказывает инклюзивный театр».

Поддерживает Андрея Афонина и Айгуль Атаева, руководитель театральной студии из Уфы «Без маски». Студия — один из проектов Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан. Ее воспитанники — дети, подростки и молодые люди с ментальной инвалидностью. Среди них есть артисты, которые не могут пользоваться речью. Показ спектакля коллектива «Семь чудес Курая» стал частью церемонии открытия фестиваля.

«За время работы с ребятами я многому научилась. Например, не ждать благодарности. Это очень хорошая черта. Видеть мир по-другому. Они могут долго смотреть на листик, а мы торопимся жить, не можем успокоиться. В них очень много доверия и любви к миру. Сегодня я решила довериться тому, что будет происходить на сцене, и все прошло замечательно», — рассказывает Айгуль Атаева.

Самарский парафестиваль отличает сильная образовательная программа. В этом году ее тема — «Актуальные методики и практики работы с актером инклюзивного театра». На протяжении трех дней эксперты в области инклюзивного театра и преподаватели театрального факультета Самарского государственного института культуры будут говорить о подготовке режиссеров. Тренинги посвящены работе над речью, эмоционально-пластическим решениям и не только.

«Сегодня можно смело говорить о том, что фестиваль перешел в статус форума. В этом году в два раза увеличилось количество часов образовательной программы, стало больше и слушателей курсов повышения квалификации. Тема образовательного интенсива - это ответ на запрос от участников парафестиваля. У руководителей инклюзивных коллективов накопилось много вопросов, а на фестивале они получают обратную связь не только от зрителей, но и от экспертов», — отмечает Ольга Наумова, ректор СГИК.

Церемония награждения участников фестиваля состоится 22 августа в 13:00. Мероприятие продолжится показом спектаклей. Финальную точку поставит театр неслышащих актеров из Москвы «Недослов».

Напомним, Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» проходит по инициативе и при поддержке Правительства Самарской области, лично губернатора региона Дмитрия Азарова. Организацию этого социально значимого мероприятия второй год подряд доверяют Самарскому государственному институту культуры.