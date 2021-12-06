Стартовал приём заявок на IV Всероссийский кинофестиваль «Зеркало Будущего PRO»

167

Организаторы приглашают детей, подростков и их наставников.

В 2022 году Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» состоится уже в четвертый раз, и вновь в формате PRO – с предоставлением грантов лучшим участникам. В роли основной площадки выступит город Горно-Алтайск, где соберутся ребята в возрасте от 10 до 18 лет, интересующиеся кинопроизводством и уже снимающие собственные фильмы, представители детских студий, а также педагоги и профессионалы киноиндустрии.

Фестиваль пройдёт с 26 марта по 2 апреля, причём не только в офлайн-, но и в онлайн-режиме. Чтобы присоединиться к нему, юным кинематографистам и их наставникам необходимо выполнить и прислать конкурсную работу по одному из четырёх направлений: игровое кино (продолжительность от 3 минут и более); анимационное кино (от 1 минуты и более); документальное кино (от 3 минут и более); видеорепортаж/видеоблог (от 3 минут и более).

Эти работы должны быть созданы не ранее 2021 года, нести традиционные общечеловеческие ценности, повествовать о дружбе, семейных взаимоотношениях, природе, гармонии, творчестве и так далее. Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф, где уже стартовал приём заявок. Продлится он до 20 февраля, а уже 1 марта отборочная комиссия назовёт имена участников.

– Фестиваль служит делу развития отрасли, где кинематограф – один из базовых инструментов по передаче ценностных характеристик, всего жизненного опыта человека, – рассказал президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн. – А для детей и молодёжи это ещё и получение коммуникативных навыков на почве творчества. Второй ключевой момент – профориентация, исследование своих возможностей и талантов. Ну и в-третьих, «Зеркало Будущего» позволяет приобрести визуальную грамотность, умение мыслить образами и находить причинно-следственные связи, а значит, и правильно формировать собственную жизнь, быть активными созидателями, реализоваться. И это главное.

По традиции предусмотрена насыщенная образовательная и культурная программа. Специально для ребят приглашённые эксперты проведут мастер-классы по режиссуре, продюсированию, операторской работе, мультипликации, актерской игре и так далее. В результате школьникам предстоит создать новые короткометражные фильмы и мультфильмы. Для взрослых членов делегаций предусмотрены лекции и семинары. Кроме того, юные участники смогут посетить познавательные экскурсии, ближе познакомиться с гостеприимной алтайской землей, культурой и традициями народов, которые на ней проживают, и запечатлеть это в своих работах. В течение фестиваля в населенных пунктах республики будут проводиться творческие встречи и кинопоказы. Ну и наконец, пройдёт форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества и кинообразования в России».

Участники, приславшие самые интересные конкурсные фильмы и наиболее активно проявившие себя в ходе форума, получат гранты на приобретение необходимого для съёмок оборудования или получение профильного образования. Размер этой финансовой поддержки составит от 50 до 150 тысяч рублей, при этом общий грантовый фонд 2,5 миллиона рублей.

Организаторами кинофестиваля являются Федерация современного искусства, Фонд развития творчества «Жизнь и дело» и Правительство Республики Алтай. «Зеркало Будущего» проводится на средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

Официальный сайт: зеркалобудущего.рф

Группа ВК: https://vk.com/zb_fest

Пресс-служба: zbfestival@gmail.com