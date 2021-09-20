«Шостакович ХХ век»: в САТОБ состоится премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки»

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23 сентября в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки». Во втором отделении – балет «Ленинградская симфония».

Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля искусств «Шостакович ХХ век», который проходит в Самарской области с 11 по 26 сентября при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с фестивалем «Черешневый лес».

Находясь в эвакуации в Куйбышеве в 1941-43 годах, Дмитрий Шостакович решил написать оперу по одноименной пьесе Николая Гоголя. Написав сорок минут изобретательной, колоритнейшей музыки, Шостакович отказался от идеи заканчивать партитуру. Уже после его смерти «Игроки» попали на сцену в том виде, в котором он их оставил, – в форме одноактной оперы, где весь сюжет состоит из одной только завязки.

В 1996 году Юрий Александров при участии драматурга Юрия Димитрина создал на основе этой оперы спектакль под названием «Игроки-1942» в театре «Санктъ-Петербургъ опера». Эту постановку отметили премией «Золотая маска» за лучший оперный спектакль и лучшую работу режиссера в опере. В спектакле параллельно с развитием «гоголевского» действия звучит голос Шостаковича, музыка из других его произведений и цитаты из писем к другу. В 2021 году спектакль Юрия Александрова обретет новую жизнь в Самаре.

Фото: минкульт СО