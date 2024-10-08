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Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи

8 октября 2024 11:26
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Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи

Вечер камерной и органной музыки Диалоги о времени и пространстве

11 октября 2024 г. (пятница) 18.30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Диалоги о времени и пространстве», который состоится 11 октября 2024 г. в 18.30.

Музыкальный разговор между эпохами и авторами, между музыкантами и инструментами – вниманию слушателей предлагают замечательные российские музыканты, солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александр Листратов и Алексей Шевченко. От барокко до наших современников, от классики до романтизма – исполнители представят  новую программу, посвященную музыкальным пересечениям сквозь пространство и время. На вечере камерной и органной музыки прозвучат как монументальные звуковые полотна, так маленькие жемчужины И.С. Баха, В.А. Моцарта, Р. Шумана, П. Хиндемита, В.Г. Кикты.

 

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов – виолончель (художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век, Москва)

Алексей Шевченко – орган (доцент МГК им. Чайковского, Москва)

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше 15 лет. За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт–Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания). Помимо премий на международных конкурсах в сольных номинациях, в 2015 году дуэт завоевал Гран–при на международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт–Петербурге.

 

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

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