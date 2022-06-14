Самарский областной художественный музей представит выставку немецкого фотохудожника Клауса Рудольфа

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17 июня в 17:00 Самарский областной художественный музей представит выставку мастера международной постановочной фотографии Клауса Рудольфа (г. Штутгарт).

Направление, в котором работает художник, развилось из театральной фотографии, из изображения сцен пьес. Отделившись, постановочное фото стало играть свои роли, рассказывать свои собственные истории, ставить свои постановки, используя модные цитаты и аллюзии на художественные образы, а также современные технические возможности.

Клаус Рудольф для своих художественных фото использовал реквизит, костюмы и грим и вскоре нашел свою безошибочную, уникальную манеру, которую он последовательно поддерживает в течение десятилетий до сегодняшнего дня, украшая бесчисленные международные выставки своими преимущественно широкоформатными фотографическими работами.

Работы Клауса Рудольфа — это не фотографии, а провокация. Зная, что это не фотомонтаж, можно потерять сознание в поисках ответа – как это возможно?! В построении композиции, в организации пространства для Клауса нет мелочей. Он предельно внимателен к точному положению каждой фигуры, жесту, складкам в одежде, правильному взгляду, точному выражению лица, выполненному к моменту щелчка затвора. В настроении, которое застыло в каждой детали. Столь же необычным, внезапным может показаться бесконечное количество деталей, безукоризненно дополняющих каждый кадр, каждая из которых так подробно и тщательно представлена, так искусно самостоятельна, как будто это фрагмент из фильма.

Рассматривая работы Клауса Рудольфа, невольно задаешься вопросом — должно ли искусство сталкиваться с генетическими, реликтовыми вопросами кино? Правильно ли считать художника единственным автором произведения? Или все же он сего лишь связующий фактор всех видимых элементов?

Суть искусства Клауса Рудольфа точнее всего опишет цитата легендарного американского фотографа Альфреда Стиглица: «В фотографии есть реальность, которая настолько тонка, что становится более реальной, чем реальность», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба музея