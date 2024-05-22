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Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
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Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным

22 мая 2024 13:35
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Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным

25 мая в 17:00 галерея «Новое пространство» открывает свои двери для всех ценителей символического искусства и приглашает на долгожданную творческую встречу с пензенским художником Виктором ВАНом Норкиным – членом Творческого союза художников России, регулярным участником коллективных и персональных выставок в нашей стране и за рубежом.

Месяц назад в «Новом пространстве» открылась масштабная выставка именитого живописца под названием «Всё небо на мне», на которой вниманию самарцев впервые были представлены вживую многие работы последних лет. Виктора Норкина искусствоведы иногда называют приверженцем направления романтического символизма: в его картинах можно увидеть многочисленные фантастические образы созданного им художественного мира, выраженные в формах примитивизма.

Экспозиция «Всё небо на мне» покинет стены галереи уже совсем скоро – 26 мая. В предпоследний день работы выставки её посетит сам живописец, который расскажет о своём творческом пути, о художественных образах, которые можно увидеть в его произведениях, о живописной технике и о многом другом, а также ответит на вопросы поклонников.

Хотите пообщаться с атлантом мира искусства? Тогда приходите в «Новое пространство»!

25 мая в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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