Самарская областная библиотека приглашает школьников и студентов принять участие в литературном состязании «Читательский кураж»

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5 марта в 11:00 и 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает организованные группы школьников и студентов принять участие в литературном состязании «Читательский кураж». Участники с помощью мимики, жестов и рисунков будут выполнять задания: отгадывать названия произведений, писателей и персонажей, а также пословицы и поговорки.

«Читательский кураж» способствует развитию ассоциативного мышления и актерского мастерства, помогает проявить фантазию и расширить словарный запас.

По окончании мероприятий можно оформить читательский билет, который дает право пользования услугами трех библиотек: Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной библиотеки для молодежи, Самарской областной детской библиотеки. По билету можно будет брать литературу на дом на весь учебный год, а также пользоваться электронными ресурсами библиотеки дистанционно с возможностью бесплатного доступа к ресурсам «ЛитРес».

Вопросы и уточнения – по телефону: 335-44-80.

По предварительной записи для организованных групп от 5 до 30 человек.

12+