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Музей-галерея «Заварка» – победитель конкурса программы «Музей без границ»

20 марта 2025 09:44
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Музей-галерея «Заварка» – победитель конкурса программы «Музей без границ»

Арт-урбанистическая лаборатория «По соседству» (6+) Музея-галереи «Заварка» (отдел Музея Эльдара Рязанова) стал победителем конкурса программы «Музей без границ: Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Технологии и инструменты». Это проект, который впервые подробно исследует и каталогизирует историческую застройку Ленинского района Самары. Команда проекта хочет не просто изучить этот район, но и вовлечь в процесс его жителей, архитекторов, историков, художников и исследователей, чтобы совместно переосмыслить городское пространство.

«Ленинский район – уникальное сочетание деревянных домов, зданий в стиле советского неоренессанса и других архитектурных форм. Однако этот пласт городского наследия до сих пор не был системно изучен и представлен в публичном пространстве. Мы хотим это изменить!»

В рамках арт-урбанистической лаборатории «По соседству» будет составлена первая электронная энциклопедия, в которую войдут истории зданий и интервью местных жителей. Кроме того, сотрудники Музея-галереи «Заварка» разработают интерактивную карту с историческими локациями, организуют междисциплинарную выставку «Соседи» (12+), построят новые экскурсионные маршруты, в том числе дрейфы, по Ленинскому району и издадут бумажный путеводитель.

Команда проекта: Екатерина ГуроваКирилл ГуровАрина ГусароваАнастасия ВолынкинаАнна РодионоваДаниил Сайко и Дарья Юркина.

Проект реализован при участии и поддержке Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), клуба молодых архитекторов «Дом:А», а также самарских историков и художников.

Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 года до 28 декабря 2026-го.

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