Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре

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24 января (пятница) в 18.30 пройдет лекция «На подоконнике Серебряного века» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заведующая Музеем-галерей «Заварка», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.

Что зашифровано в выражении «озеро стеклянное, а берега деревянные»? Ответ прост – окно и подоконник. Представим, что мы преодолели временной рубеж и оказались на границе XIX-XX веков. Что бы мы встретили на подоконнике Серебряного века? Каких советов бы придерживались по выращиванию драцен, алое, фиалок?

На лекции комнатные растения будут рассмотрены как универсальный индикатор обывательских представлений о прекрасном. Материал составлен на основе дореволюционных справочников и словарей.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHssbR