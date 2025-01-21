Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре

24 января (пятница) в 18.30 пройдет лекция «На подоконнике Серебряного века» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заведующая Музеем-галерей «Заварка», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.
Что зашифровано в выражении «озеро стеклянное, а берега деревянные»? Ответ прост – окно и подоконник. Представим, что мы преодолели временной рубеж и оказались на границе XIX-XX веков. Что бы мы встретили на подоконнике Серебряного века? Каких советов бы придерживались по выращиванию драцен, алое, фиалок?
На лекции комнатные растения будут рассмотрены как универсальный индикатор обывательских представлений о прекрасном. Материал составлен на основе дореволюционных справочников и словарей.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHssbR
В субботу, 25 января, в 14.00 пройдет фотопрогулка «Деревня в городе» (12+).
Действующая выставка «Город/Деревня: маршрут построен» посвящена исследованию города, в том числе через фотографию. В рамках проекта сотрудники музея-галереи предлагают гостям выйти из стен «Заварки» и окунуться в пространство улиц. Фотопрогулка посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.
Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHuypd
Место встречи – холл Музея-галереи «Заварка» (ул. Самарская, 207а).