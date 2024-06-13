Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет в Самарской области

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Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» продолжает покорять регионы России. Уже осенью основные фестивальные мероприятия пройдут в Самарской области, а столицей музыкального театра станет Самара.

В этом году Президентский фонд культурных инициатив вновь поддержит проект, который станет самым крупным театральным событием Приволжского федерального округа. Уже в четвертый раз фестиваль «Музыкальное сердце театра» оказался в числе проектов, получивших грант. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

31 мая завершился прием заявок на соискание Премии. В этом году было подано ровно 100 заявок из 48 городов и 36 регионов. Уже традиционно претендентами стали не только российские театральные коллективы, но и зарубежные. Отбор в основную конкурсную программу смогут пройти современные музыкальные спектакли, премьеры которых состоялись с 1 сентября 2022 по 10 июня 2024 года.

«В ноябре мы будем принимать фестиваль в Самарской области, фестивальные показы пройдут в Самаре и Тольятти. Для зрителей это уникальная возможность познакомиться с лучшими российскими музыкальными постановками в самых разных направлениях: рок-опера, мюзикл, оперетта, рэп-опера и т.д. Наши два спектакля тоже в числе конкурсантов - музыкальный спектакль «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им.Горького и музыкальная драма "Без солнца» по пьесе М. Горького «На дне» драматического театра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Я хочу пожелать нашим участникам достойного участия и победы!» - поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

В настоящее время Малый экспертный совет приступил к обсуждениям и к 1 июля определит лонг-лист. После чего Большой экспертный совет, состоящий из членов Академии современного музыкального театра, выберет самые достойные работы и сформирует шорт-лист, который будет обнародован 16 июля на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году к 18 действующим конкурсным номинациям добавится новая - «Лучший спектакль малой формы». Таким образом, помимо персональных наград, лучшие спектакли будут отмечены в 3 номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший спектакль для детей и подростков» и «Лучший спектакль малой формы». Также в этом году к участию приглашаются постановки, идущие за пределами РФ на русском языке, а также спектакли из национальных театров России на национальных языках (с предоставлением субтитров).

С 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти состоятся фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут показы спектаклей, деловая программа, специальная программа постановок с участием юных актеров и, конечно, торжественная Церемония награждения победителей премии.

Также будет организована Лаборатория под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина и режиссера-наставника Светланы Горшковой — отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, и питчинг эскизов новых произведений. Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский, генеральный продюсер – член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров. Фестиваль ежегодно проводится в регионах России по принципу ротации, а большинство мероприятий транслируется онлайн, что позволяет зрителю, не выходя из дома, увидеть лучшие достижения отечественной сцены.

Фото: pxhere.com