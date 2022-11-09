Я нашел ошибку
Главные новости:
Светлана Пряникова рассказала о подробностях пребывания великого русского композитора в эвакуации.
Директор СОУНБ рассказала на «Радио России» о жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве
Валерьян Панфилов вручил награду Сергею Пиняеву за лучший гол октября.
«Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу против «Ростова»
Кроме того, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Суд выслал в Молдавию блогера Nekoglai, сделавшего пародию на российского солдата
С открытием отделений по трем видам спорта.
С 1 января 2023 года ГАУ СО УСЦ «Чайка» переименовано в ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка»
Полноправными гражданами нашей страны стали 10 человек.
В Самарской области вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР
Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области.
Аренда помещений за 1 рубль и предоставление льгот без учета уровня доходов – в Самарской области приняли новые меры поддержки мобилизованных
Соревновались пловцы в личном и командном первенстве на дистанции 50 метров вольным стилем.
В Самаре состоялись соревнования на первенство ГУ МВД СО по плаванию
Операция, которую провели самарские кардиохирурги, была технически сложная и длилась около 4 часов.
Впервые в России: самарские детские кардиохирурги провели операцию по установке сердечного клапана из донорских тканей
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.98
-0.26
EUR 60.82
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Директор СОУНБ рассказала на «Радио России» о жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве

9 ноября 2022 20:08
109
Светлана Пряникова рассказала о подробностях пребывания великого русского композитора в эвакуации.

В Санкт-Петербурге на «Радио России» в программе «Невское утро» в эфире побывали заместитель  директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Юлия Кантор и директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова.

Юлия Зораховна Кантор – автор и куратор уникального историко-музыкального проекта  «Партитура памяти», посвященного 80-летию с момента исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Историческое событие состоялось 09 августа 1942 г. в Большом концертном зале Ленинградской филармонии.

Мемориальный проект реализовали в августе 2022 г. в Санкт-Петербургской академической филармонии, которая носит имя Д.Д. Шостаковича. В рамках торжественного события  в концертном зале исполнили легендарную «Ленинградскую» симфонию, которую Дмитрий Шостакович заканчивал писать в Куйбышеве, находясь в эвакуации. Кроме того, в рамках знакового мемориального события состоялась выставка, посвященная юбилею уникального явления в культуре и социально-политической жизни нашей страны времен Великой Отечественной войны. Самарская областная научная библиотека приняла участие в историко-музыкальном проекте «Партитура памяти».

Как рассказала Юлия Кантор, выставка в  Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича работала до 20 октября и имела большой успех. В этом заслуга многих людей и городов. «В проекте было  представлено огромное количество выявленных мною документов и артефактов, открылось множество свидетельств устной истории, которые для меня как специалиста по культуре памяти очень важны. Мне было бы обидно, если бы все закончилось просто так. Но тут, опередив мои чаяния, филармония обратилась с предложением написать научную монографию «Партитура памяти» о бытовании Седьмой симфонии в культурной памяти поколений», — рассказала Юлия Зораховна.

Историк отметила, что в ее работе важную роль сыграют воспоминания о местах, где в тяжелые военные годы звучало легендарное произведение Дмитрия Шостаковича. Куйбышев является ключевым местом, ведь именно здесь 05 марта 1942 года состоялась премьера «Седьмой симфонии», о которой заговорил весь мир. Также Юлия Кантор акцентировала внимание на том, что в проекте приняли участия порядка 20-ти российских регионов – от Москвы до Новосибирска. Однако Самара пошла дальше, предоставив не только уникальную афишу мировой премьеры, которая хранилась только в Самарской областной универсальной научной библиотеке, но и «прислала целый букет артефактов». Он состоял из газетных публикаций «Волжской коммуны» (1942), а также редкого издания «Британский вестник», ссылок на региональные аудио- и видеоматериалы, рассказывающие о том периоде и непосредственно о концерте на сцене Куйбышевского театра оперы и балета, который исполнил оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Именно в этот момент Юлия Кантор поняла, что сотрудничество с Самарской областной библиотекой стоит продолжить.

«В этом году нашей библиотеке исполнилось 162 года, действительно, у нас замечательные, ценнейшие фонды и, как заметила Юлия Зораховна, мы обычно идем чуть дальше. Такова сущность библиотекарей, которые всегда готовы выдать не только то, что попросили читатели, но и рассказать обо всех существующих источниках, которые помогут гораздо глубже изучить заданную тему», — пояснила в эфире главной радиостанции страны Светлана Пряникова.

Кроме того, Светлана Юрьевна рассказала о подробностях пребывания великого русского композитора в эвакуации. Так, 22 октября 1941 года со вторым эшелоном Большого театра в Куйбышев приехал Дмитрий Дмитриевич Шостакович с женой и двумя детьми. Их поселили в школе № 81 на Самарской площади. Позднее семья композитора получила небольшую комнату на ул. Фрунзе, в квартире проживало еще 17 человек. Именно на ул. Фрунзе, 146, Дмитрий Дмитриевич закончил свою знаменитую Седьмую симфонию. Только после премьеры, 11 марта 1942 года, Шостаковичи получили возможность поселиться уже в четырехкомнатной квартире с отдельным кабинетом с видом на Волгу, Адрес престижный: ул. Вилоновская, 2а, кв. 2, этот дом тогда называли «обкомовским». Директор областной научной библиотеки упомянула факт, которым мы гордимся: Дмитрий Дмитриевич в 1941-43 гг. был читателем библиотеки, он приходил со своим сыном Максимом за книгами преимущественно на французском языке. Его обслуживала библиотекарь Мария Рахилова.

Когда Юлия Кантор приезжала работать в Самару, она оценила фонды нашего краеведческого отдела и лично пообщалась с легендой самарского краеведения, заслуженным работником культуры Александром Завальным, и побывала на экскурсии, которую для нее провел ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ  Андрей Елисеев. Особенный интерес для работы петербургского историка представили сборники, связанные с научными конференциями самарских вузов, юбилейные издания, выходившие небольшими тиражами в нашей области, а также оказались полезными многие контекстуальные издания о жизни запасной столицы в 40-е годы прошлого века.

Сотрудничество российского историка с  Самарой будет продолжено — в Самарской областной научной библиотеке планируется проведение  презентации  монографии Юлии Кантор «Партитура памяти».

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
1312
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
511
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
563
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
355
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
354
Весь список