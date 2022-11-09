Директор СОУНБ рассказала на «Радио России» о жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве

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В Санкт-Петербурге на «Радио России» в программе «Невское утро» в эфире побывали заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Юлия Кантор и директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова.

Юлия Зораховна Кантор – автор и куратор уникального историко-музыкального проекта «Партитура памяти», посвященного 80-летию с момента исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Историческое событие состоялось 09 августа 1942 г. в Большом концертном зале Ленинградской филармонии.

Мемориальный проект реализовали в августе 2022 г. в Санкт-Петербургской академической филармонии, которая носит имя Д.Д. Шостаковича. В рамках торжественного события в концертном зале исполнили легендарную «Ленинградскую» симфонию, которую Дмитрий Шостакович заканчивал писать в Куйбышеве, находясь в эвакуации. Кроме того, в рамках знакового мемориального события состоялась выставка, посвященная юбилею уникального явления в культуре и социально-политической жизни нашей страны времен Великой Отечественной войны. Самарская областная научная библиотека приняла участие в историко-музыкальном проекте «Партитура памяти».

Как рассказала Юлия Кантор, выставка в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича работала до 20 октября и имела большой успех. В этом заслуга многих людей и городов. «В проекте было представлено огромное количество выявленных мною документов и артефактов, открылось множество свидетельств устной истории, которые для меня как специалиста по культуре памяти очень важны. Мне было бы обидно, если бы все закончилось просто так. Но тут, опередив мои чаяния, филармония обратилась с предложением написать научную монографию «Партитура памяти» о бытовании Седьмой симфонии в культурной памяти поколений», — рассказала Юлия Зораховна.

Историк отметила, что в ее работе важную роль сыграют воспоминания о местах, где в тяжелые военные годы звучало легендарное произведение Дмитрия Шостаковича. Куйбышев является ключевым местом, ведь именно здесь 05 марта 1942 года состоялась премьера «Седьмой симфонии», о которой заговорил весь мир. Также Юлия Кантор акцентировала внимание на том, что в проекте приняли участия порядка 20-ти российских регионов – от Москвы до Новосибирска. Однако Самара пошла дальше, предоставив не только уникальную афишу мировой премьеры, которая хранилась только в Самарской областной универсальной научной библиотеке, но и «прислала целый букет артефактов». Он состоял из газетных публикаций «Волжской коммуны» (1942), а также редкого издания «Британский вестник», ссылок на региональные аудио- и видеоматериалы, рассказывающие о том периоде и непосредственно о концерте на сцене Куйбышевского театра оперы и балета, который исполнил оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Именно в этот момент Юлия Кантор поняла, что сотрудничество с Самарской областной библиотекой стоит продолжить.

«В этом году нашей библиотеке исполнилось 162 года, действительно, у нас замечательные, ценнейшие фонды и, как заметила Юлия Зораховна, мы обычно идем чуть дальше. Такова сущность библиотекарей, которые всегда готовы выдать не только то, что попросили читатели, но и рассказать обо всех существующих источниках, которые помогут гораздо глубже изучить заданную тему», — пояснила в эфире главной радиостанции страны Светлана Пряникова.

Кроме того, Светлана Юрьевна рассказала о подробностях пребывания великого русского композитора в эвакуации. Так, 22 октября 1941 года со вторым эшелоном Большого театра в Куйбышев приехал Дмитрий Дмитриевич Шостакович с женой и двумя детьми. Их поселили в школе № 81 на Самарской площади. Позднее семья композитора получила небольшую комнату на ул. Фрунзе, в квартире проживало еще 17 человек. Именно на ул. Фрунзе, 146, Дмитрий Дмитриевич закончил свою знаменитую Седьмую симфонию. Только после премьеры, 11 марта 1942 года, Шостаковичи получили возможность поселиться уже в четырехкомнатной квартире с отдельным кабинетом с видом на Волгу, Адрес престижный: ул. Вилоновская, 2а, кв. 2, этот дом тогда называли «обкомовским». Директор областной научной библиотеки упомянула факт, которым мы гордимся: Дмитрий Дмитриевич в 1941-43 гг. был читателем библиотеки, он приходил со своим сыном Максимом за книгами преимущественно на французском языке. Его обслуживала библиотекарь Мария Рахилова.

Когда Юлия Кантор приезжала работать в Самару, она оценила фонды нашего краеведческого отдела и лично пообщалась с легендой самарского краеведения, заслуженным работником культуры Александром Завальным, и побывала на экскурсии, которую для нее провел ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ Андрей Елисеев. Особенный интерес для работы петербургского историка представили сборники, связанные с научными конференциями самарских вузов, юбилейные издания, выходившие небольшими тиражами в нашей области, а также оказались полезными многие контекстуальные издания о жизни запасной столицы в 40-е годы прошлого века.

Сотрудничество российского историка с Самарой будет продолжено — в Самарской областной научной библиотеке планируется проведение презентации монографии Юлии Кантор «Партитура памяти».

Фото: минкульт СО