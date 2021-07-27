Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей

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Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Кондратьева) хочет взыскать с лидера группы Сергея Шнурова более 19 млн рублей за исполнение ее песен после ухода из коллектива. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Роман Лалаян.

"Мы требуем 19,5 млн рублей от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Мы заявили права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода моей доверительницы из группы", - сказал адвокат. По его словам, певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке. "В ответ на нашу претензию нам прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс. Согласно документу, за каждую из песен ей было выплачено по 1 тыс. рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа", - добавил адвокат.

ТАСС запросил комментарий Сергея Шнурова, но пока артист не ответил.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову. "Решения о его принятии к производству еще нет", - подчеркнули в суде.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСC