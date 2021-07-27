Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительным данным, оценочная стоимость камня на международном рынке составляет до $100 млн.
Самое крупное скопление звездчатых сапфиров в мире обнаружено на юго-западе Шри-Ланки
Прибывшие медики диагностировали у него незначительные ушибы.
В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка
По словам адвоката Алисы, причина - исполнение ее песен после ухода певицы из коллектива.
Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей
Праздник нацелен на «повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей».
Минтруд РФ предложил отмечать в третье воскресенье октября День отца
Среди новых мер - запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.
Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением
Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов.
Климатолог: подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов контролировать все стройки с долевым участием
"КамАЗ цел, и я тоже!" — заявил актер.
Актер сериалов "Кадетство" и "Молодежка" Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей

27 июля 2021 23:27
80
По словам адвоката Алисы, причина - исполнение ее песен после ухода певицы из коллектива.

Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Кондратьева) хочет взыскать с лидера группы Сергея Шнурова более 19 млн рублей за исполнение ее песен после ухода из коллектива. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Роман Лалаян.

"Мы требуем 19,5 млн рублей от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Мы заявили права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода моей доверительницы из группы", - сказал адвокат. По его словам, певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке. "В ответ на нашу претензию нам прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс. Согласно документу, за каждую из песен ей было выплачено по 1 тыс. рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа", - добавил адвокат.

ТАСС запросил комментарий Сергея Шнурова, но пока артист не ответил.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову. "Решения о его принятии к производству еще нет", - подчеркнули в суде.

 

Фото:  Сергей Фадеичев/ТАСC

Теги: "Ленинград" бывшая вокалистка иск к Шнурову

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 июля 2021  13:37
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
419
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
27 июля 2021  12:31
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
560
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
722
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
562
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
972
Весь список