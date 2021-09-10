Большой театр России выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

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13 и 13 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета Большой театр России представит балет Жана-Кристофа Майо «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича. За дирижёрским пультом — Алексей Репников.

Спектакли будут показаны в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век», который проходит в Самарской области с 11 по 26 сентября при поддержке Правительства Самарской области.

Гастроли балета и оркестра Большого театра России в наш регион стали возможными благодаря соглашению, которое в марте 2021 года подписали Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. В рамках соглашения Самарская область и Большой театр реализуют новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывают просветительские и образовательные программы, обмениваются передовым опытом в театральной сфере, проводят совместные культурные мероприятия.

Мировая премьера балета «Укрощение строптивой» состоялась 4 июля 2014 года в Большом театре. Спектакль поставил один из самых известных современных хореографов — руководитель балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо. «Мощную, многоголосую и афористичную пьесу Шекспира, использованную как каркас, он, как всегда, превратил в кино на пальцах – с помощью своего постоянного соавтора, сценографа Эрнеста Пиньон-Эрнеста, придумавшего оптимальную конструкцию из двух лестниц, съезжающихся и разъезжающихся под разными углами и трансформирующих пространство. Костюмы Огюстена Майо, сына хореографа и ученика Карла Лагерфельда, могут быть датированы и золотым веком Голливуда, и сегодняшними днями. Сюжет «Укрощения строптивой» хорош для хореографа тем, что не теряет актуальности: проблему старшинства в выдаче дочерей замуж он игнорирует, зато сложность семейных отношений строптивой Катарины с отцом, сестрой Бьянкой, ее воздыхателями и женихом-мужем не теряет актуальности даже в эпоху победившей эмансипации», — пишет критик Анна Галайда.

Фото - фотограф Алис Бланжеро.