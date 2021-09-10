Большой театр России выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большой театр России выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

10 сентября 2021 10:35
166
Большой театр России выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

13 и 13 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета Большой театр России представит балет Жана-Кристофа Майо «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича. За дирижёрским пультом — Алексей Репников.

Спектакли будут показаны в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век», который проходит в Самарской области с 11 по 26 сентября при поддержке Правительства Самарской области.

Гастроли балета и оркестра Большого театра России в наш регион стали возможными благодаря соглашению, которое в марте 2021 года подписали Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. В рамках соглашения Самарская область и Большой театр реализуют новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывают просветительские и образовательные программы, обмениваются передовым опытом в театральной сфере, проводят совместные культурные мероприятия.

Мировая премьера балета «Укрощение строптивой» состоялась 4 июля 2014 года в Большом театре. Спектакль поставил один из самых известных современных хореографов — руководитель балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо. «Мощную, многоголосую и афористичную пьесу Шекспира, использованную как каркас, он, как всегда, превратил в кино на пальцах – с помощью своего постоянного соавтора, сценографа Эрнеста Пиньон-Эрнеста, придумавшего оптимальную конструкцию из двух лестниц, съезжающихся и разъезжающихся под разными углами и трансформирующих пространство. Костюмы Огюстена Майо, сына хореографа и ученика Карла Лагерфельда, могут быть датированы и золотым веком Голливуда, и сегодняшними днями. Сюжет «Укрощения строптивой» хорош для хореографа тем, что не теряет актуальности: проблему старшинства в выдаче дочерей замуж он игнорирует, зато сложность семейных отношений строптивой Катарины с отцом, сестрой Бьянкой, ее воздыхателями и женихом-мужем не теряет актуальности даже в эпоху победившей эмансипации», — пишет критик Анна Галайда.

Фото - фотограф Алис Бланжеро.

Теги: балет оперный театр Шостакович ХХ век

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
11 сентября состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век»
10 сентября 2021, 11:36
11 сентября в Самаре состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век»
На две недели наш регион вновь станет центром мировой музыкальной культуры.
Культура
148
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
09 сентября 2021, 11:27
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
В Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие грандиозного музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век». Культура
421
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
03 августа 2021, 10:14
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
Трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети Instagram. Культура
852
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
44
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
108
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
131
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
163
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
590
Весь список