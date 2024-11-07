70 духовых оркестров стали участниками межрегионального фестиваля «МАЭСТРО МАРШ»

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70 духовых оркестров стали участниками XX межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «МАЭСТРО МАРШ», посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.



«Обращение к памяти и истории нам необходимо как духовная преемственность, связь с прошлым русского народа и нашим Отечеством – Россией. В этом видится сегодня смысл нашего обращения к музыкальным памятникам, каковыми и являются русские военные марши и строевые песни. Историческими персоналиями этого проекта в 2024 году стали А .А. Дерфельдт, Великий князь Михаил Павлович Романов, Н.А. Римский-Корсаков, С.А. Чернецкий, Н.М. Михайлов, В.М. Халилов и другие авторы», – подчеркнула Ираида Миронова, заместитель директора Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры РФ.



Фестиваль предоставил участникам площадки, где можно не только выступить, но и сравнить свой исполнительский уровень с другими коллективами, а также получить профессиональный экспертный разбор. Причем в мастерстве соревнуются не только ученики, но и их преподаватели. На конкурсных площадках прозвучали духовые, струнные, народные оркестры, академические хоры, инструментальные, вокальные и фортепианные ансамбли.



Есть у фестиваля-конкурса перспективные задачи – привлечь как можно больше учеников ДМШ и ДШИ к освоению духового инструмента. В этом году на конкурсную сцену вышли 18 детских коллективов.



В этом году на фестивале представили свое исполнительское мастерство образцовые художественные коллективы области, исполнив сложную программу (ДШИ им. А.И. Островского г. Сызрань, ДМШ им. П.И. Чайковского г. Самара, ДШИ Волжского района, ДШИ «Форте», ДШИ «Лицей искусств» г. Тольятти).

В рамках конкурса реализуется еще и издательский проект. Он посвящён организаторской, творческой деятельности наиболее значимых представителей отечественной военной музыки за последние 200 лет.

Фото: минкульт СО