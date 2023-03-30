1 апреля музыка С. В. Рахманинова будет звучать во всех учреждениях культуры, науки и образования

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Участвуйте во всероссийской акции «День Рахманинова»!

1 апреля музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Сергей Васильевич — композитор, пианист, дирижёр. Имя его стоит в ряду величайших имён в истории мировой музыкальной культуры. Он создал такие выдающиеся произведения, которые своей вдохновенностью никого не могут оставить равнодушными. Судьба распорядилась так, что маэстро пришлось покинуть Родину, но любовь к отчизне, как и любовь к музыке, он пронёс в сердце через всю жизнь и отразил это в своём гениальном творчестве.

«Я — русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды», — эти слова принадлежат Сергею Рахманинову. В субботу музыка С. В. Рахманинова будет звучать во всех учреждениях культуры, науки и образования. Акция призвана напомнить жителям страны о великом наследии композитора. Присоединиться к ней можете и вы.

Как? Все просто:

— поделитесь фактом из биографии или изображением композитора на своей странице в социальных сетях;

— поставьте в публикации #рахманинов150

Послушать любимые произведения С. В. Рахманинова можно в специальной подборке, которую подготовил Музей музыки по ссылке.

Учреждения культуры Самарской области подготовили обширную программу к знаменательной дате. В этот день, 1 апреля можно посетить:

Тольяттинскую филармонию, здесь состоится концерт Симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова. В программе прозвучат концерт № 2 (для фортепиано с оркестром до минор, ор.18) и симфонические танцы (oр. 45). Начало в 18:00.

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича приготовил интересную концертную программу «Романсы Сергея Рахманинова. Концерт «Весенние воды». Каждый из романсов отличается невероятной искренностью, мелодичностью и любовью к поэзии. Начало в 17:00.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке будет представлена аудиовыставка «Свободный художник музыки», где будут представлены оцифрованные грампластинки архивных записей исполнения С. Рахманиновым собственных сочинений. Она продлится с 1 апреля по 1 июля 2023 года.

1 апреля будут работать виртуальные концертные залы в Самарской области:

— в «ДШИ № 2 «Гармония» (г. Чапаевск) состоится видеолекторий «Очарованный Россией». Начало в 10:00.

— в Центре развития культуры (г. Кинель) концерт «Рахманиновские дни», начало в 13:00.

— в доме культуры «Россия» (г. Отрадный) прозвучит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, начало в 18:00.

— в «ТТО «САД» (г. Похвистнево) будет на большом экране показан концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра, точное время уточняйте на сайте учреждения культуры, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: ru.freepik.com