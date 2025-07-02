Жителям Самарской области, обвиняемым в похищении двух мужчин, продлен срок содержания под стражей

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В конце июня 2025 года двум местным жителям, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж, з» ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений), по ходатайству следователя судом продлен срок содержания под стражей на 2 месяца.



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступивших из УФСБ России по Самарской области.



По версии следствия, в марте 2025 года трое обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на улице, насильно поместили двух местных жителей в автомобиль и возили по городу до тех пор, пока родственники потерпевших не перевели похитителям 1 миллион 400 тысяч рублей за освобождение мужчин.



После освобождения потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Двое из фигурантов сразу же были задержаны, в отношении них судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий фигурант – скрылся от следствия и объявлен в розыск.



В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество одного из обвиняемых – автомобиль, на котором передвигались обвиняемые с похищенными потерпевшими, наложен арест в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

По уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.