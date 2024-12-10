Жительницу Кинеля вместо доставки букета обманули на 500 тысяч

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В начале ноября жительнице Кинеля 1985 года рождения позвонил якобы курьер, который сообщил, что для нее заказана доставка букета, для получения которого необходимо назвать номер заказа, отправленный на ее телефон, подтвердив таким образом адрес и личность получателя. Приятно удивленная женщина передала собеседнику цифры, после чего мужчина перезвонил ей и сообщил, что произошла ошибка и цветы предназначались другому человеку.

Спустя несколько часов женщина, обдумав произошедшее, решила зайти в свой аккаунт на портале Госуслуг, и не смогла этого сделать, а позже ей пришло уведомление об оформлении на ее имя кредита в размере пятисот тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.