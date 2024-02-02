Жительница Сергиевского района убила мужа в ходе ссоры

174

По версии следствия, в октябре 2023 года между обвиняемой и ее супругом 1962 года рождения, находящимся по месту жительства в доме, расположенном в Сергиевском районе Самарской области, произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла супругу удар имевшимся при себе ножом в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший от полученной травмы скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СК РФ по Самарской области.