Житель Жигулевска украл с прилавка средства личной гигиены

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Мужчина сложил товары в пакет и незаметно для продавцов беспрепятственно вынес его из магазина.

В июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился за помощью администратор сетевого магазина. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с прилавка средства личной гигиены на сумму более 3 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, на которых запечатлены действия злоумышленника. Используя скриншот видеозаписи, сотрудники полиции составили ориентировку и направили ее наружным службам полиции, Росгвардии и в организации правоохранительной направленности.

Спустя несколько часов на одной из улиц города разыскиваемого задержали сотрудниками Росгвардии и передали полицейским, которые доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1983 года рождения сознался в содеянном и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».