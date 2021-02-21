Житель Самарской области пошел в лес на прогулку, нашел ружье и сделал обрез

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В Кинельском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кинельский» в ходе проведения оперативных мероприятий, задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

В присутствии понятых, в ходе личного досмотра, полицейские обнаружили у 38-летнего ранее судимого жителя Кинельского района предмет, похожий на оружие. Как пояснил полицейским подозреваемый, он нашел его в лесу во время прогулки, принес домой и в сарае отпилил часть ствола и приклад, решив переделать его под обрез. О том, что хранение оружия без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Полицейские изъяли обнаруженную находку и направили на исследование. В ходе проведенной экспертизы установлено, что изготовленный обрез является самодельным, гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным из двуствольного охотничьего ружья отечественного заводского производства модели «ИЖ-43».

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения, при реальной возможности дальнейшего хранения. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданам выплачивается денежное вознаграждение.