Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области похолодает до -38 градусов
В Самарской области похолодает до -38 градусов
Росреестр усилит контроль за использованием дачных участков
Росреестр усилит контроль за использованием дачных участков
В Самарской области грузовик с дровами перевернулся в кювет
В Самарской области грузовик с дровами перевернулся в кювет
В Сингапуре на берег вынесло странную гигантскую рыбу
В Сингапуре на берег вынесло странную гигантскую рыбу
В Самарской области за сутки на 21 февраля выявлены 287 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 21 февраля выявлены 287 заболевших коронавирусом
В Самаре в ДТП пострадали два водителя
В Самаре в ДТП пострадали два водителя
На кольце Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре установят защитные экраны
На кольце Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре установят защитные экраны
Самарские правоохранители добиваются посадки пенсионерки-активистки
Самарские правоохранители добиваются посадки пенсионерки-активистки
Наверх
Самара  -21 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.98
0.01
EUR 89.66
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Житель Самарской области пошел в лес на прогулку, нашел ружье и сделал обрез

21 февраля 2021 10:57
124
Житель Самарской области пошел в лес на прогулку, нашел ружье и сделал обрез

В Кинельском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кинельский» в ходе проведения оперативных мероприятий, задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

В присутствии понятых, в ходе личного досмотра, полицейские обнаружили у 38-летнего ранее судимого жителя Кинельского района предмет, похожий на оружие. Как пояснил полицейским подозреваемый, он нашел его в лесу во время прогулки, принес домой и в сарае отпилил часть ствола и приклад, решив переделать его под обрез. О том, что хранение оружия без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Полицейские изъяли обнаруженную находку и направили на исследование. В ходе проведенной экспертизы установлено, что изготовленный обрез является самодельным, гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным из двуствольного охотничьего ружья отечественного заводского производства модели «ИЖ-43».

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения, при реальной возможности дальнейшего хранения. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданам выплачивается денежное вознаграждение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
20 февраля 2021  13:44 
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
1303
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
20 февраля 2021  13:40 
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1173
В Самаре улица Ново-Садовая будет закрыта в июле 2021 года
20 февраля 2021  13:00 
В Самаре улица Ново-Садовая будет закрыта в июле 2021 года
Работы закончатся в 2023 году. Благоустройство региона
1302
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
20 февраля 2021  12:44 
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
Несмотря на пандемию, которая сильно ударила по всей железнодорожной отрасли, прежде всего – по пассажирским перевозкам, ОАО «РЖД» достойно выдержало... Транспорт
1598
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
20 февраля 2021  11:23 
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
Важно, чтобы конструкция была устойчивой - лучшие арт-объекты в конце масленичной недели украсят площадь Куйбышева.  Социум
1253
Весь список