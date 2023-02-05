Житель Самарской области, избивший приятеля, не успел убежать до приезда полиции

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В конце января текущего года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» позвонил житель села Новое Усманово 1986 года рождения и сообщил, что приятель, находившийся в его доме, нанес ему удары по голове и лицу.

Дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции предполагаемого злоумышленника задержали на выходе из дома, потерпевшего обнаружили лежащим на полу и, оказав ему первую медицинскую помощь, доставили в больницу. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Задержанного сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков с хозяином дома произошел конфликт, во время которого он разозлился и нанес приятелю удары по голове и лицу. По данным полицейских, подозреваемый ранее судим за угрозу убийством, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное хранение наркотиков.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.