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Житель Кировской области приехал в Самару на заработки и обокрал квартиру

12 января 2024 11:26
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Житель Кировской области приехал в Самару на заработки и обокрал квартиру

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1982 года рождения и сообщила, что из ее расположенной на первом этаже квартиры похищены личные вещи. Поясняя обстоятельства происшествия, женщина рассказала, что пропажу мужской одежды и сотового телефона у дочери обнаружили утром, когда все проснулись. Каких-либо посторонних шумов жильцы квартиры не слышали, но рассказали, что перед сном оставили окно открытым.

В ходе проверки полицейские установили, что камеры видеонаблюдения, установленные недалеко от места происшествия, зафиксировали мужчину, который был одет в джинсы и нес в руках футболку, схожую по приметам с похищенной. Полицейские отработали пути его отхода и выяснили, что мужчина проживал в одной из гостиниц Железнодорожного района областного центра. Позже оперативники установили, что данный гражданин приехал в г. Самару из Кировской области с целью заработка. Задержали мужчину по месту регистрации – на территории Кировской области. Свою вину 23-летний подозреваемый отрицать не стал и рассказал обстоятельства совершения преступления. По словам молодого человека, 11 августа в ночное время суток после употребления алкоголя он проснулся на улице в нижнем белье и кофте. Проходя мимо одного из домов на ул. Пензенской, он увидел на первом этаже открытое окно и решил проникнуть внутрь. В комнате он увидел спящих жильцов, а рядом с их спальным местом мужские джинсы и футболку. Забрав вещи, он проследовал в другую комнату и увидел на комоде сотовый телефон. Поскольку в момент совершения преступления он был босым, то решил пройти дальше и в прихожей взять обувь. Из всего ассортимента ему подошли только мужские тапочки. Покинул квартиру незваный гость тем же путем. Отвечая на вопросы следователя, молодой человек пояснил, что сотовый телефон и тапочки он потерял по дороге в гостиницу, остальные вещи он забрал с собой – в Кировскую область.

 Причиненный ущерб возмещен полностью. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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