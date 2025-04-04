Женщина в Самаре пыталась украсть масло на сумму более 6 тысяч рублей

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Росгвардейцы пресекли кражу из супермаркета.

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе областной столицы. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь требуется в одном из сетевых продовольственных магазинов на улице Солнечной – там сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы немедленно выдвинулись на место происшествия.



К прибывшим по указанному адресу патрульным обратился представитель службы безопасности крупной торговой сети. Он объяснил, что с помощью системы видеонаблюдения заметил, что одна из посетительниц намеревается совершить кражу – женщина тайком складывала сливочное масло к себе в сумку. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу после того, как она пересекла линию касс – при себе у нее находились несколько брикетов сливочного масла на сумму более 6 тысяч рублей. Их она пыталась вынести из торгового зала.



Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали жительницу Чапаевска 1990 года рождения своим коллегам из полиции.