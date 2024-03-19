В Жигулевске пьяный мужчина ночью обокрал родственницу

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В дежурную часть Жигулёвска обратилась за помощью 63-летняя местная жительница, которая пояснила, что у нее из летней кухни пропало 5 шалей и 6 бутылок водки. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб свыше 16 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник перелез через забор и проник на территорию домовладения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали по месту проживания. Вором оказался 48-летний ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, безработный местный житель.

Он признал свою вину и пояснил, что после застолья, когда вся выпивка закончилась, решил дойти до своей родственницы одолжить денег. Но из-за сильного алкогольного опьянения и ночного времени не стал беспокоить женщину, перелез через забор и проник в помещение летней кухни, где нашел алкоголь и шали. Мужчина признался, что алкоголь употребил, а куда дел шали, не помнит.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.