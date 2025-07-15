Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти 57-летний мужчина поднял руку на свою родственницу, что привело ее к госпитализации

15 июля 2025 14:47
211
В Тольятти 57-летний мужчина поднял руку на свою родственницу, что привело ее к госпитализации

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации женщины 1947 года рождения.

Полицейские восстановили последовательность событий: между потерпевшей и её племянником возник словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Оперуполномоченные задержали и доставили 57-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что в ходе ссоры не смог справиться со своими эмоциями и поднял руку на родственницу.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
133
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
102
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
15 июля 2025  15:37
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
299
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
15 июля 2025  14:35
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
238
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
386
Весь список