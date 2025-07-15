В Тольятти 57-летний мужчина поднял руку на свою родственницу, что привело ее к госпитализации

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В дежурную часть отдела полиции в Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации женщины 1947 года рождения.

Полицейские восстановили последовательность событий: между потерпевшей и её племянником возник словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Оперуполномоченные задержали и доставили 57-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что в ходе ссоры не смог справиться со своими эмоциями и поднял руку на родственницу.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.