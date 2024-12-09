В Тольятти мошенник выманил 160 тысяч у 85-летней женщины

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В полицию обратилась 85-летняя жительница Комсомольского района Тольятти с заявлением о хищении у нее 160 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился врачом, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы помочь передать пострадавшим денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 160 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних.