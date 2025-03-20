В Самаре сотрудники ППСП на месте убийства задержали подозреваемого

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В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что возле магазина на ул. Нагорной лежит мужчина в крови.

Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу. Первыми к магазину прибыли полицейские 1 роты полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре. Они увидели местных жителей и автомобиль скорой помощи. Патрульные помогли медикам госпитализировать находящегося без сознания жителя Самары 1985 года рождения. При этом полицейские заметили и задержали рядом с местом происшествия мужчину со следами бурого цвета на одежде и руках.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что встретился со знакомым, чтобы разрешить возникшие ранее разногласия. Во время разговора, не найдя других аргументов, он нанес местному жителю удары, в том числе ножом.

Ранее не судимого самарца 1984 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вскоре в полицию поступило сообщение, что потерпевший скончался. Полицейские продолжают оказывать оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного СК РФ в отношении задержанного.