В Пестравском районе курьер забрал у пенсионерки 300 тысяч под предлогом "Ваш родственник попал в ДТП"

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В дежурную часть отделения полиции по Пестравскому району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что её 77-летняя мама стала жертвой мошенников. Оперативники незамедлительно выехали на место преступления, провели подворовой обход, опросили очевидцев.

Как пояснила потерпевшая, она находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил пенсионерке, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Мужчина убедил селянку, что избежать уголовного наказания можно, передав курьеру деньги. Женщина, испугавшись, согласилась, назвала свой адрес проживания.

Незнакомец общался с пенсионеркой по телефону, не давая связаться с родственниками, пока к ней не приехал молодой человек. Женщина, следуя инструкциям передала ему все имеющиеся сбережения – 300 000р. Когда он уехал, а его сообщник прекратил телефонный разговор, женщина связалась с внучкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска О МВД России по Пестравскому району задержали подозреваемого в мошенничестве и доставили в отделение полиции. Им оказался ранее не судимый житель Чапаевска 2004 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что в сети Интернет нашел объявление о подработке. Понимая криминальную суть предложения, согласился за денежное вознаграждение выполнять инструкции неустановленного куратора из переписки в мессенджере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время злоумышленник отрабатывается на причастность к аналогичным преступлениям в других районах Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают, что требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник» или его «представитель». Причины могут называться самые разные (совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д.), но итог разговора всегда один – для решения вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, либо перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику о котором идет речь. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.