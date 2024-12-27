В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей

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В ноябре текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Отрадному от местной жительницы 1957 года рождения поступило заявление о краже с банковской карты.

В ходе опроса женщина пояснила, что попросила соседку снять наличные с карты, в размере 30 000 тысяч рублей, так как по состоянию здоровья сама не имела возможности. Спустя некоторое время она обнаружила, что на карте отсутствуют денежные накопления.

Полицейские установили, что пенсионерка сообщила пин-код от карты своей соседке по дому, после чего знакомая направилась на железнодорожный вокзал, где установлен банкомат для снятия наличных.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи банкомата. Изучив изъятые записи, сотрудники полиции узнали подозреваемую, задержали местную жительницу 1977 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков вину в содеянном признала и пояснила, что пенсионерка попросила снять денежные средства с банковской карты. После чего она направилась в банкомат, где сняла 270 000 тысяч рублей, находящихся на карте пенсионерки, и направилась обратно домой для передачи денежных средств. Пенсионерке она передала 30 000 тысяч рублей, а остальную сумму, в размере 240 000 тысяч рублей, оставила себе. Денежные средства женщина потратила на личные нужды, покупала дорогой алкоголь и продукты питания, также приобрела бытовую технику и дорогое пальто.

Следственным отделом ОМВД России по городу Отрадному в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.