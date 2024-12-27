Я нашел ошибку
Главные новости:
в связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
В связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей

27 декабря 2024 10:27
91
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей

В ноябре текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Отрадному от местной жительницы 1957 года рождения поступило заявление о краже с банковской карты.

В ходе опроса женщина пояснила, что попросила соседку снять наличные с карты, в размере 30 000 тысяч рублей, так как по состоянию здоровья сама не имела возможности. Спустя некоторое время она обнаружила, что на карте отсутствуют денежные накопления.

Полицейские установили, что пенсионерка сообщила пин-код от карты своей соседке по дому, после чего знакомая направилась на железнодорожный вокзал, где установлен банкомат для снятия наличных.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи банкомата. Изучив изъятые записи, сотрудники полиции узнали подозреваемую, задержали местную жительницу 1977 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

В ходе опроса ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков вину в содеянном признала и пояснила, что пенсионерка попросила снять денежные средства с банковской карты. После чего она направилась в банкомат, где сняла 270 000 тысяч рублей, находящихся на карте пенсионерки, и направилась обратно домой для передачи денежных средств. Пенсионерке она передала 30 000 тысяч рублей, а остальную сумму, в размере 240 000 тысяч рублей, оставила себе. Денежные средства женщина потратила на личные нужды, покупала дорогой алкоголь и продукты питания, также приобрела бытовую технику и дорогое пальто.

Следственным отделом ОМВД России по городу Отрадному в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
41
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
85
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
349
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
421
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1157
Весь список