В МВД предупредили об опасности "тапалок" в Telegram

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Мошенники стали активно обманывать россиян с помощью мини-приложений, в том числе "тапалок", в Telegram, рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Там отметили, что "тапалки" – игры, в которых нужно только нажимать на экран, – набирают популярность на фоне старта второго сезона игры Hamster Kombat.

В управлении уточнили, что мошенники создают скам-проекты по продвижению якобы прибыльных мини-игр в соцсетях и мессенджерах. Чтобы продвинуться в игре, пользователю нужно вложить туда реальные деньги, в то время как прибыли от игры не будет.

Кроме того, злоумышленники создают поддельные ресурсы, якобы позволяющие выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Когда пользователь авторизуется на ресурсе через Тelegram или привязывает свой криптокошелек, данные уходят мошенникам.

Также были замечены вредоносные программы, похищающие кодовые фразы от криптокошельков.

Hamster Kombat – это ставшая в прошлом году популярной игра-кликер внутри мессенджера Telegram. В игре пользователям предлагалось "зарабатывать" виртуальные монеты, нажимая на кнопку с изображением хомяка и выполняя другие задания, пишет Смотрим.