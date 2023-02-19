В Клявлинском районе у сельчанина изъяли порох, боеприпасы и охотничье ружье

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В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Клявлинский» при проведении обысковых мероприятий в доме одного из жителей села Старый Маклауш 1951 года рождения обнаружили взрывчатые вещества, патроны и незарегистрированное охотничье ружьё 16 калибра.

При опросе мужчина пояснил полицейским, что до марта 2022 года он являлся владельцем огнестрельного оружия, которое в связи с окончанием срока разрешения на хранение перерегистрировал и передал новому владельцу. При этом патроны и порох в установленном законом порядке охотник не сдал и продолжал их хранить в сейфе. Изъятое незарегистрированное охотничье ружьё он купил в 1988 году у неизвестного ему охотника. Приобретенным оружием он никогда не пользовался и всё это время хранил его в шкафу своего дома.

Следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел составили в отношении мужчины административный протокол по ст.20.10 КоАП РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов к нему. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.