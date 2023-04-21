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В Кировском районе Самары из подъезда украли электро-слесарные инструменты

21 апреля 2023 10:22
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В Кировском районе Самары из подъезда украли электро-слесарные инструменты

В марте текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре от жителя областного центра 1981 года рождения поступило сообщение о пропаже набора электро-слесарных инструментов. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 25 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил полицейским, что он проживает на 11 этаже дома, расположенного на ул. Г. Димитрова. Возле входа в квартиру у него стоит шкаф, запертый на рольставни с замком. В вечернее время он обнаружил, что жалюзи открыты, а из шкафа пропали инструменты.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, в результате чего обнаружили возле шкафа отвертку, которую изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, на которых запечатлен момент противоправных действий, оперуполномоченные уголовного розыска узнали в злоумышленнике своего подучетного -  ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Кировского района 1986 года рождения,  которого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе подозреваемый в содеянном признался и пояснил полицейским, что открыл шкаф с помощью лежащей рядом отвертки и похитил набор инструментов, который продал своему ничего не подозревающему знакомому за 2000 рублей. Когда приятель узнал, что покупка является похищенной, то добровольно выдал ее сотрудникам полиции.

 

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