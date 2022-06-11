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В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил

11 июня 2022 12:55
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В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил

4 июня текущего года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» за помощью обратился 25 – летний житель поселка Алексеевка, который рассказал, что вернувшись с работы, обнаружил пропажу жидкокристаллического телевизора. Ущерб от действий злоумышленника заявитель оценил для себя как значительный, в размере около 22 тысяч рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе работы на месте происшествия опросили потерпевшего и провели обход ближайшей территории, в ходе которого обнаружили разбитый похищенный телевизор. При осмотре дома установили, что злоумышленник мог проникнуть внутрь через незапертое окно.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств местный житель 1982 года рождения сотрудниками уголовного розыска задержан по месту жительства в дежурные сутки.
Полицейские выяснили, что добытый противоправным путём телевизор злоумышленник планировал сдать под залог в ломбард, однако замысел свой до конца не довёл, поскольку в спешке споткнулся и уронил телевизор, который от удара разбился. Так же 41-летний местный житель пояснил, что с потерпевшим имел приятельские отношения, и после разрешения своих материальных проблем хотел вернуть похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража

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