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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе

1 марта 2023 10:45
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Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в вечернее время остановили для проверки документов водителя маршрутного автобуса с пассажирами.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на находящегося в автобусе мужчину, который при виде патрульных начал что-то прятать под шапку. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть жителя Жигулевска 1981 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в подвороте шапки полицейские обнаружили и изъяли стеклянную ампулу с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции. 

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством «амфетамин» массой 0,32 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за грабеж и за незаконный оборот наркотиков мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления. 

Теги: Стоп Наркотик

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