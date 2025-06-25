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Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом

25 июня 2025 11:07
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Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1967 года рождения с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение выехали сотрудники территориального органа внутренних дел, где опросили потерпевшего, который пояснил, что ранения ему нанесла жена 1965 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские с целью сбора необходимой информации провели осмотр, опросили соседей, возможных очевидцев и супругу пострадавшего, находившуюся в момент процедуры на месте происшествия в соседней комнате. Оперативники обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь и предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска на месте происшествия задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница полностью признала свою вину в содеянном и пояснила полицейским, что во время застолья с мужем, распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого, она нанесла мужчине телесные повреждения кухонным ножом.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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