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Тольяттинка доверилась мошенникам и потеряла почти 1,5 миллиона рублей

8 февраля 2024 11:47
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Тольяттинка доверилась мошенникам и потеряла почти 1,5 миллиона рублей

В дежурную часть полиции города Тольятти с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя местная жительница, работающая уборщицей на одном из городских заводов.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся помощником брокера, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счёт. Далее, согласившись на все условия злоумышленника, и следуя его инструкциям, потерпевшая оформила кредиты в разных банках на общую сумму 1 430 000  рублей. После чего обналиченные денежные средства внесла на свой брокерский счёт. Когда женщина захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера», код оказался неверным. Жительница Тольятти поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, как распознать мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании:

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер – федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки – 10 – 20% и более в неделю или месяц. При том, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование – всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в Интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера – это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

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