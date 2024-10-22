Тольяттинец украл трубы с дачи в Сызрани

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Государственные номерные знаки автомобиля, на котором злоумышленник вывозил похищенное, попали на записи камер видеонаблюдения СНТ.

В июле текущего года в дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от жителя Сызрани 1941 года рождения о хищении металлических изделий с дачного участка, расположенного в деревне Бутырки Сызранского района. Материальный ущерб заявитель оценил в размере более 23 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы и предметы, опросили заявителя, очевидцев произошедшего и установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием забора и совершил хищение с дачного участка металлических изделий. Предположив, что похищенное имущество вывозилось на автомобиле, оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории дачного товарищества. После чего установили личность, возможное местонахождение и задержали автовладельца, который вывез металл.

Ранее судимый за кражу житель Тольятти 1994 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и сообщил полицейским, что вырученные в пункте приёма лома 8 000 рублей он потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.