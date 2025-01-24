Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей

80

Продлена мера пресечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Они будут находиться под стражей в течение двух ближайших месяцев. Один из обвиняемых является жителем Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в 2024 году Ларисе Долиной позвонил мошенник, который представился силовиком и под предлогом сбережения денег уговорил певицу перевести ее средства на банковские счета, подконтрольные обвиняемому. Звонивший убедил артистку продать пятикомнатную квартиру, которая, по его словам, могла достаться мошенникам, а деньги перечислить на указанные счета.

Вскоре певица поняла, что стала жертвой мошенников и в августе 2024 года подала в суд иск об оспаривании сделки. В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала прекратить право пользования жилым помещением Ларисы Долиной, а саму певицу выселить вместе с ее дочкой и внучкой.

В итоге требования артистки был удовлетворен, и на квартиру наложили арест. Также в мошеннической схеме был задействован ряд других лиц, и один из них, житель Тольятти Андрей Основ, по версии следствия, владел банковской картой, с помощью которой предполагаемые мошенники осуществляли транзакции.

Сумма причиненного артистке ущерба составила около 180 млн руб. Силовикам удалось установить личности четырех предполагаемых участников мошеннической схемы и задержать их. Все они были этапированы в Москву и арестованы, пишет Коммерсантъ-Волга.