Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.1
0.82
EUR 103.66
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей

24 января 2025 13:57
80
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей

Продлена мера пресечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Они будут находиться под стражей в течение двух ближайших месяцев. Один из обвиняемых является жителем Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в 2024 году Ларисе Долиной позвонил мошенник, который представился силовиком и под предлогом сбережения денег уговорил певицу перевести ее средства на банковские счета, подконтрольные обвиняемому. Звонивший убедил артистку продать пятикомнатную квартиру, которая, по его словам, могла достаться мошенникам, а деньги перечислить на указанные счета.

Вскоре певица поняла, что стала жертвой мошенников и в августе 2024 года подала в суд иск об оспаривании сделки. В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала прекратить право пользования жилым помещением Ларисы Долиной, а саму певицу выселить вместе с ее дочкой и внучкой.

В итоге требования артистки был удовлетворен, и на квартиру наложили арест. Также в мошеннической схеме был задействован ряд других лиц, и один из них, житель Тольятти Андрей Основ, по версии следствия, владел банковской картой, с помощью которой предполагаемые мошенники осуществляли транзакции.

Сумма причиненного артистке ущерба составила около 180 млн руб. Силовикам удалось установить личности четырех предполагаемых участников мошеннической схемы и задержать их. Все они были этапированы в Москву и арестованы, пишет Коммерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
81
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
130
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
163
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
161
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
870
Весь список