Самарец в Оренбургской области убил трех косуль

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В 20 км от пос. Гореловский Бугурусланского района неизвестный произвел отстрел трех особей сибирской косули. По подозрению в браконьерстве полицейские задержали 67-летнего жителя Самарской области, не имеющего лицензии на отстрел диких животных.

Сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, тушу косули и автомобиль. Также устанавливается причастность и других лиц к незаконной охоте.

В результате незаконной деятельности сумма ущерба государственному охотничьему фонду составила 120 тыс. рублей, пишет Волга Ньюс.

В настоящее время по данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота".