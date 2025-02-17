Самарчанку повысили по работе, а она украла деньги

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В отдел полиции в Самаре обратился представитель службы безопасности одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии обнаружена недостача денежных средств на сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастна местная жительница 1987 года рождения, которую несколько месяцев назад за хорошие показатели в работе назначили на должность администратора. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что после назначения на новую должность она получила полный доступ к выручке и решила воспользоваться данной возможностью для поправки финансового положения. Она взяла из сейфа 10 000 рублей, а когда коллеги ей сообщили об обнаружении недостачи, то положила их обратно. При этом руководству она сказала, что нашла деньги в кассовой книге.

Уголовное дело по факту присвоения денежных средств направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.