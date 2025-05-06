С дачи в Красном Яру украли машину и металлолом

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По данным полицейских ранее задержанный неоднократно был судим, в том числе за совершение аналогичного преступления.

В дежурную часть Отдела МВД России по Красноярскому району за помощью обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским о том, что с дворовой территории принадлежащего ей дома пропало имущество.

Выехав по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего, выяснив, что заявительница не проживает в доме на постоянной основе и приезжает только в весенне-летний период. Также полицейские установили, что похищены автомобиль ВАЗ-21043 и металлолом. Общая сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отработали возможные места сбыта похищенного. Сотрудники полиции установили, что несколько дней назад имущество заявительницы было сдано в районный пункт приема металлолома. Опросив работников предприятия, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению может быть причастен 37-летний местный житель. Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за совершение аналогичного преступления.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вырученные от сбыта похищенного деньги, по словам подозреваемого, он потратил на нужды своей семьи.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование продолжается.