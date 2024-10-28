Новокуйбышевец с разбитой бутылкой пытался ограбить магазин

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В дежурную часть отдела МВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница, которая пояснила, что в магазин, где она работает, несколько минут назад зашел мужчина и, размахивая разбитой бутылкой, потребовал отдать телефон и денежные средства. После того как она отказалась выполнить его требования, подняла шум и стала звать на помощь, нападавший убежал из торговой точки и скрылся в ближайших дворах. Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы разбойника и направление движения, ориентировал на розыск личный состав городского отдела полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции проверяя по указанию дежурного территорию близстоящих домов, при помощи местных жителей, указавших подъезд, в котором скрылся мужчина, схожий по описанию с разыскиваемым, на одной из лестничных площадок задержали неоднократно ранее судимого за кражи, грабежи, разбои и убийство 68-летнего жителя Новокуйбышевска.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия) задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что напал на продавцов из корыстных побуждений.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску расследование продолжается. По изъятым на месте происшествия следам и предметам следователем назначены соответствующие экспертизы, проводятся иные следственные действия, необходимые для направления уголовного дела в суд.

Сотрудники полиции устанавливают возможные противоправные факты деятельности злоумышленника. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.