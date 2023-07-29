Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых

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В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда с лестничной площадки многоквартирного дома, расположенного на улице Революционной. Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 11 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на многоквартирном доме.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием примет предполагаемого злоумышленника и похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Участковые уполномоченные полиции на административных участках проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

Один из участковых инспекторов, при проверке подучётных лиц, узнал мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и задержал его. На лестничной площадке около квартиры подозреваемого полицейский обнаружил и изъял похищенный велосипед.

Задержанный признался в совершении кражи и пояснил, что ему понравился велосипед, и он решил оставить транспортное средство себе.

По данным полицейских, 33-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.